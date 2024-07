"Era un sogno che avevo da bambino: giocare a pallone e a volley su un campo vero in una spiaggia a Portici"

"Era un sogno che avevo da bambino quello di giocare a pallone su un campo vero in una spiaggia a Portici. Ieri quel sogno lo ho potuto vivere. Realizzati 2 campi di beach- volley ed un campo di beach-soccer sugli arenili del Parco a Mare sul Waterfront di Portici. E vedere tantissimi ragazzi e bambini giocare sulle nostre spiagge e tantissime persone camminare e correre in quel meraviglioso Parco è stata una soddisfazione per chi lavora tutti i giorni, sabato e domenica inclusi, per governare una Citta’. Non smettete mai di sognare, i sogni sono gratis e se ci si crede si possono avverare. #parcoamare #waterfrontportici Pil Pil se fa‘ ‘o penniell", scrive su Facebook Enzo Cuomo, sindaco di Portici, corredando le sue parole dal video delle sfide a volley e calcio sulla spiaggia 'liberata'.

Waterfront di Portici

Oltre alla spiaggia Cirotto, circa 6000 mq novità a Portici per la discesa del Viale Camaggio (circa 5000 mq complessivi). "Nella spiaggia di Portici ci saranno docce e wc e le spiagge saranno libere e gratuite. In totale saranno circa 11.000 mq complessivi di superficie spiagge a cui si aggiungeranno tratti di arenile su cui intendiamo realizzare impianti sportivi e giostrine per bambini. Stiamo realizzando un vero e proprio parco a mare, che rappresenterà una infrastruttura unica nel suo genere ed un volano di sviluppo del nostro territorio. Il Parco a Mare del waterfront sarà fruibile dalla mattina fino alla sera, ma non di notte, si potrà’ accedere dalle rampe del I Viale Camaggio, mentre i disabili con permesso H potranno accedere dal Corso Garibaldi di fronte a Via Martiri di via Fani con l’auto in un percorso senza barriere architettoniche", erano state le dichiarazioni nelle scorse settimane del sindaco.