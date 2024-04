Cuomo: "A Portici stiamo realizzando un vero e proprio parco a mare"

Enzo Cuomo, sindaco di Portici, esprime la propria soddisfazione sui social per le condizioni di balneabilità delle spiagge della città vesuviana.

"Per questa estate oltre alla spiaggia Cirotto, circa 6000 mq, dovremmo farcela anche per le spiagge prospicienti la discesa del Viale Camaggio (circa 5000 mq complessivi). L’apertura è programmata per il 15 giugno e la fruizione proseguirà’ fino a settembre con orari di accesso. Ci saranno docce e wc e le spiagge saranno libere e gratuite. In totale saranno circa 11.000 mq complessivi di superficie spiagge a cui si aggiungeranno tratti di arenile su cui intendiamo realizzare impianti sportivi e giostrine per bambini. Stiamo realizzando un vero e proprio parco a mare, che rappresenterà una infrastruttura unica nel suo genere ed un volano di sviluppo del nostro territorio. Il Parco a Mare del waterfront sarà fruibile dalla mattina fino alla sera, ma non di notte, si potrà’ accedere dalle rampe del I Viale Camaggio, mentre i disabili con permesso H potranno accedere dal Corso Garibaldi di fronte a Via Martiri di via Fani con l’auto in un percorso senza barriere architettoniche. Dal 31 maggio sarà attrezzata la spiaggia delle Mortelle con docce e wc e con un lido esclusivamente dedicato ai disabili motulesi. Anche questa spiaggia sarà’ gratuita e libera. Nelle prossime settimane daremo più dettagliate comunicazioni in merito alla fruizione ed alle modalità’ di accesso alle spiagge. Ovviamente sarà’ necessario un grande gioco di squadra che impiegherà’ risorse umane ed economiche e grande forza di volontà’. Ci sono diversi modi di svolgere le proprie funzioni nelle istituzioni. Un modo è nel cercare sempre e comunque di trovare una soluzione lavorando per realizzare gli obiettivi programmati risolvendo le criticità che purtroppo si trovano sempre. Un altro è quello di limitarsi solo e sempre ad amplificare la protesta e criticare le scelte di quelli che fanno le cose. Queste persone quando poi chiamate a governare e a dover decidere come risolvere un problema, mostrano tutta la loro incapacità e inadeguatezza. Sarebbe bello che ognuno dei nostri Concittadini si sentisse parte di questa squadra contribuendo alla realizzazione degli obiettivi programmati, ma soprattutto aiutandoci a conservare ed a tutelare civilmente le opere realizzate", conclude il sindaco di Portici.