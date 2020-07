"Accesso alle spiagge impossibile per noi disabili": la denuncia di Anna

Con l'emergenza Coranavirus e il contingentamento dei posti in spiaggia andare a mare sta diventando sempre più arduo. Tali problemi vengono acuiti in caso di disabilità motoria. L'accesso negli stabilimenti balneari diventa infatti troppo spesso un percorso ad ostacoli per i diversamenti abili come denuncia a NapoliToday Anna. "Ci sono discese e passerelle, ma quasi nessuno stabilimento ha la sedia job, una sedia che ci permette di vivere la spiaggia quasi in modo normale, noi siamo costretti a fare ogni volta centinaia di chiamate per accertarci che ci siano tutti i servizi per noi, ma purtroppo solo l'1% li ha, e molto spesso anche a distanze grografiche troppo distanti, tanto da costringerci a restare a casa. Spesso i gestori dei lidi rispondono alle nostre richieste anche in maniera scortese",

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sulla sedia a rotelle per sempre per un errore umano

La 40enne di Afragola, ma residente a Cardito, è divenuta paraplegica per un probabile errore umano di un medico, che vorrebbe tanto incontrare, se ancora in vita, dopo essere nata prematura a 5 mesi e mezzo. "Quando sono nata avrebbero dovuto mettermi nell'incubatrice, ma non lo hanno fatto. I miei genitori furono consigliati male e decisero di fermarsi legalmente per dedicarsi a me e alle mie cure. Nonostante ciò mi sento a modo mio privilegiata: posso parcheggiare dove voglio e ho un'automobile con l'acceleratore sul volante, come i piloti di Formula 1, a differenza delle mie amiche che erano costrette dalle mamme a fare le pulizie in casa, io non lo ero, non potevo lavarmi neanche i piedi da sola, figuriamoci la casa. Ho trovato il coraggio di parlare della mia storia dopo aver letto del bimbo autistico escluso dalla recita. La forza della famiglia del piccolo Andrea mi ha dato tanto coraggio. Voglio giustizia, anche se solo morale, ma la desidero tanto".