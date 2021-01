Progetto Sanacore: spesa solidale per mille famiglie

Generi di prima necessità per mille famiglie di Napoli e provincia. E' il progetto di spesa solidale portato avanti dagli attivisti dell'ex Opg Je so pazz di Materdei. L'iniziativa, che prende il nome di Sanacore, dovrebbe partire nelle prossime settimane, ultimate le procedure burocratiche. Le famiglie potranno richiedere l'iscrizione alla lista attraverso il centralino e presentando un certificato Isee inferiore ai 6mila euro. Attivata anche una raccolta fondi per garantire le spese di trasporto e gestione sulla piattaforma "Produzioni dal basso".