Spaventoso incidente, auto si ribalta in pieno centro

Spaventoso incidente intorno alle 20:30 in via Arenaccia a Napoli. Da quanto si apprende, in prima serata un'automobile si è ribaltata. Dalle prime ricostruzioni pare che l'unico a riportare conseguenze sia stato il conducente della vettura rimasto ferito. In merito alla dinamica ci sono ancora accertamenti in corso, ma l'ipotesi più accreditata, al momento, è che la vettura abbia impattato sui dissuasori ad una velocità eccessiva capovolgendosi.

Via Arenaccia e spesso teatro di incidenti anche mortali come ricordano i cittadini che ne discutono sul gruppi Facebook tra cui il gruppo sei dell'arenaccia se da cui arriva la fotografia che mostriamo in questo articolo.