Aggredito per lo stallo disabili: "Ti sparo, omm e m..."

"O spar a chist omm e merd"."Laggia sparà", queste ed altre sono state le parole rivolte ad Afragola a Luigi Concilio, vicepresidente de La Battaglia di Andrea e titolare dello stallo auto per disabili a lui riservato, da una persona che lo aveva impropriamente occupato.

Dalle parole ai fatti è stato un attimo, l'uomo si è diretto verso l'auto del malcapitato, aprendo lo sportello e tentando di colpirlo con schiaffi e pugni. Solo l'intervento del figlio dell'aggressore e della Polizia Municipale di Afragola, giunta qualche istante dopo, ha evitato il peggio.

"Sono stanca - dichiara Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea - adesso mi sembra che dobbiamo aver paura anche di chiamare le forze dell'ordine, visto che le reazioni sono queste... il figlio del signore si è scusato dicendo che il padre è anziano ed ha problemi, intanto ha tentato di aggredirci minacciandoci poi che ci avrebbe sparato - prosegue - si sta arrivando alla follia pura. Non è possibile che oggigiorno succedano queste cose - conclude - la Polizia Municipale di Afragola con il suo intervento tempestivo ha evitato un peggio che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, perché basta un secondo perché un'aggressione si trasformi in qualcosa di peggio. Siamo certi che dopo questo episodio le nostre istituzioni agiranno di conseguenza, noi crediamo in loro".