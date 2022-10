Sparatoria sul doppio senso: ferito dipendente di un ristorante

Sparatoria sulla circumvallazione esterna a Villaricca. Un 36enne, dipendente di un ristorante, è rimasto ferito in circostanze da chiarire ed è attualmente ricoverato all’ospedale San Giuliano di Giugliano in condizioni serie ma non critiche.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che stanno ricostruendo l'accaduto e formulando le prime ipotesi sugli spari.