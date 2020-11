Boato in serata, colpo d'arma da fuoco contro mansarda: nessun ferito

Spari, nella serata di ieri, ad Ercolano. Un colpo d'arma da fuoco è stato esploso contro la mansarda di un'abitazione privata in via Viola intorno alle 23. Non ci sono stati feriti.

La polizia, informata di quanto accaduto, è giunta sul posto e ha rinvenuto un foro sulla mansarda. Sul selciato attiguo, un bossolo calibro 9x21.

La "scientifica" ha effettuato i rilievi del caso, e gli investigatori hanno ascoltato i residenti nell'abitazione. Questi hanno dichiarato di non aver ricevuto alcun tipo di minaccia. Sull'episodio indaga la polizia di Stato del commissariato Portici-Ercolano.