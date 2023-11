Litigano per motivi di viabilità: minorenne spara contro un'auto con donne e bambini

Questa mattina la Polizia ha collocato in Istituto Penale per Minorenni un giovane accusato di tentato omicidio, porto di arma comune da sparo. Nelle prime ore del 15 ottobre a Napoli, in via Amerigo Vespucci, dopo un banale diverbio per questioni di viabilità, il giovane ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco all’indirizzo dell’auto condotta dalla vittima.

In auto, anche donne e bambini

La stessa vittima è rimasta ferita alla mano sinistra e di striscio alla gamba sinistra. Il giovane che ha sparato ha esploso i colpi incurante che a bordo della vettura fossero presenti anche donne e bambini. Le indagini svolte da parte della Squadra Mobile, hanno consentito di acquisire numerosi elementi indiziari a carico dell’indagato.