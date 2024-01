Raffica di proiettili contro un'abitazione, paura a Napoli Est

Ieri in tarda serata i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del nucleo operativo di Poggioreale sono intervenuti in via Raffaele Testa, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, per la segnalazione dell’esplosione di colpi d’arma da fuoco.

Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, ignoti avrebbero sparato alcuni colpi contro un’abitazione al civico numero 4.

I militari hanno effettivamente rinvenuto in strada una decina di bossoli.

Sono in corso indagini chiarire dinamica e matrice dei fatti. Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, non risultano persone ferite.