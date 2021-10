La strada si trasforma in far west: colpi di pistola in pieno centro contro un uomo

Paura tra le strade del centro cittadino di Sant’Antonio Abate, ieri sera intorno alle ore 20.00. Da una moto con due persone in sella sono partiti di colpi di arma da fuoco contro un uomo che percorreva via Stabia in direzione Angri. Ne è nato un inseguimento a forte velocità tra le strade del paese.

L'uomo è riuscito a dileguarsi lasciando la vettura in strada e proseguendo a piedi, sino a riuscire a trovare rifugio nell'androne di un palazzo.

Nessuna pista viene esclusa al momento dai carabinieri che indagano sul caso, quella di un diverbio nato per motivi di viabilità o più probabilmente un regolamento di conti con il rischio di provocare vittime innocenti, visto che la strada a quell'ora era molto affollata.