Colpi d'arma da fuoco in strada nel Napoletano. Accade a Pomigliano d'Arco, poco dopo l'una del mattino, in via Roma. I colpi sono stati esplosi contro le mura perimetrali di un'abitazione al civico 193.

Alcuni dei proiettili hanno colpito anche tre auto parcheggiate. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Non sono stati rilevati feriti.