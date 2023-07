Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi in via Pessina a San Giorgio a Cremano. L' episodio risale alla notte tra venerdì e sabato e non ha provocato feriti.

Sulla vicenda sta indagando la polizia.

Secondo le prime ricostruzioni, una persona in sella a uno scooter avrebbe esploso alcuni colpi in aria in via Pessina per poi allontanarsi. Sul selciato sono stati rinvenuti nove bossoli di piccolo calibro.

Un ausilio alle indagini potrà con ogni probabilità essere fornito dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona.