Sparano all'esterno di un'abitazione. Paura a San Giorgio a Cremano

Paura all'altezza del civico n. 4 di via Pessina, a San Giorgio a Cremano, dove è stato esploso un colpo d’arma da fuoco all’esterno di un abitazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco. Non risultano danni a cose e non ci sono feriti.

I militari del nucleo investigativo hanno repertato un bossolo calibro 9.

Sono in corso indagini in corso per chiarire la dinamica e identificare chi ha sparato