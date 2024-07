Spari contro il portone di un'edificio: caccia all'uomo in scooter

I carabinieri di Casalnuovo sono intervenuti ieri sera in via Monsignor Peluso 5 per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco.

Secondo quanto emerso, uno sconosciuto in sella ad uno scooter avrebbe esploso diversi proiettili contro il portone di ingresso del palazzo a quel civico.

Non risultano esserci feriti. Sono in corso indagini da parte dei militari per chiarire l'esatta dinamica e la matrice di quanto accaduto.