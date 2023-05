Una stesa ha avuto luogo nel primo pomeriggio di oggi ad Afragola, nel suo centro storico.

Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi in via Nunziatella. Sul posto si sono immediatamente recati i carabinieri per i rilievi del caso.

Secondo le prime notizie, potrebbe trattarsi di un'intimidazione relativa a una piazza di spaccio di droga della zona. L'episodio è stato riportato da Nano Tv.