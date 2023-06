Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi la notte scorsa contro le finestre di un'abitazione in via Matilde Serao a Cercola, in provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

I rilievi hanno consentito ai militari del Nucleo Investigativo del Gruppo di Torre Annunziata di repertare 12 bossoli e 1 proiettile. Non si registrano feriti. Sono in corso indagini per ricostruire quanto accaduto.