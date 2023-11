Spari in strada nella notte, residenti svegliati di soprassalto: forse una lite

Spari nella notte a Casoria, nella sua frazione di Arpino. I carabinieri della sezione radiomobile di Casoria sono intervenuti in via Ettore Majorana, dove alcuni residenti - svegliati dall'esplosione di colpi d’arma da fuoco - hanno segnalato la sparatoria.

In strada è stato trovato un bossolo calibro 7,65, ma fortunatamente non risultano feriti o danni.

I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire dinamica e matrice evento. Sono stati acquisiti alcuni filmati di telecamere di videosorveglianza presenti non lontano dal luogo della sparatoria, e sono in corso gli accertamenti.

Secondo gli inquirenti molto probabilmente i colpi di pistola sono stati esplosi nel corso di una lite.