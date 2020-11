Stesa in via Grimm a Ponticelli, continua la faida

Spari a Napoli in via Grimm a Ponticelli, sonostati segnalati nella serata di ieri.

A riportare la notizia è Repubblica. L'area è da lungo tempo al centro di una faida tra le diverse fazioni camorristiche presenti.

Come luogo della sparatoria era stato indicato un bar della zona, ma una pattuglia della polizia lì non ha trovato alcun elemento per confermare la stesa.

Pare comunque sia stato esploso un colpo d'arma da fuoco. Il rione Incis e l'area limitrofa sono contesi da Casella e De Luca Bossa.