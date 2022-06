Far west nel cuore di Napoli, spari dopo la rapina ad un turista|VIDEO

Spari ieri seria via Foria, all'angolo con via Cesare Rosaroll. "Conflitto a fuoco tra rapinatori e poliziotti. “aspettiamo ancora gli interventi annunciati dal Ministro Lamorgese. Ora bisogna intervenire per riportare sicurezza e legalità’. E' il commento sull'accaduto del Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

Nel video, inviato al politico e giornalista da un residente, si vede l'intervento degli agenti dopo una rapina compiuta, si ipotizza, da tre minorenni ai danni di un turista che transitava a via Foria.