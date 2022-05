Paura in via Foria ieri sera per sette colpi di pistola esplosi da ignoti contro un'automobile sulla quale viaggiava un 43enne. Il raid è avvenuta tra la folla.

Un solo sparo ha raggiunto la vettura, mentre gli altri sono stati trovati sul selciato. Il bersaglio dei malviventi è scappato e non ha riportato ferite.

Sul caso indaga la polizia.