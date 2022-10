Questa notte a Napoli nel quartiere Bagnoli i carabinieri della locale stazione e del nucleo operativo della locale compagnia sono intervenuti, allertati dal 112, in via Enea angolo via De Niso per colpi d’arma da fuoco.

Rinvenuti e sequestrati 5 bossoli 9x21 che erano in strada.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri della compagnia di Bagnoli