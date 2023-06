Spari in strada a Fuorigrotta, carabinieri sul posto

I Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Bagnoli sono intervenuti tra le 19.00 e le 20.00 di domenica sera in via Delle Legioni a Fuorigrotta, all'altezza del civico 18, dove erano stati segnalati numerosi spari.

In base ai primi accertamenti dei militari, i colpi sarebbero stati esplosi da due persone a bordo di uno scooter, poi fuggite. 12 i bossoli rinvenuti in strada, tutti calibro 9. Al momento non si esclude alcuna pista