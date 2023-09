Intorno alle 8 di stamane i carabinieri della compagnia di Torre del Greco sono intervenuti in via Dalbono, dopo una chiamata al 112 che segnalava l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. L’orario in cui sarebbero stati uditi non è stato chiarito.

Non risultano feriti ma i carabinieri hanno rinvenuto in un piazzale alcuni bossoli. Indagini in corso per comprendere la dinamica, militari tuttora sul posto.