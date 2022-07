Spari in via Sant'Antonio a Torre del Greco prima dell'ora di cena di ieri. Ferito un 28enne con precedenti in un tentativo di rapina, mentre era in sella al proprio scooter, come ha raccontato alle forze dell'ordine. Si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Le sue condizioni di salute (è stato colpito ale gambe) però non sono gravi.

La sua ricostruzione è al vaglio degli inquirenti.