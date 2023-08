Notte di "fuoco" in città: stesa terrorizza i residenti

La notte scorsa, verso le 4, i carabinieri sono intervenuti in Via Ulisse Prota Giurleo, nel quartiere Ponticelli, dopo una segnalazione di esplosione di colpi d’arma da fuoco. In strada sono stati rinvenuti circa dieci bossoli calibro 9.

Non risultano danni a cose né feriti. Indagini a tutto campo dei militari della compagnia di Poggioreale per chiarire dinamica e matrice dell’evento. I colpi hanno svegliato i residenti. Diverse, infatti, sono state anche le segnalazioni sui gruppi social legati al quartiere partenopeo.