Si torna a sparare a Napoli: nuova stesa nella notte

Si torna a sparare a Napoli. Una nuova stesa, infatti, è stata registrata la scorsa notte in via marina, nel quartiere Porto. Il "raid" è stato segnalato da diversi cittadini che hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura che hanno individuato quattro bossoli calibro 7,65. Sul posto anche gli uomini della scientifica. Sono attualemente in corso le indagini per chiarire l'apisodio.

Solo pochi giorni fa un episodio simile ha interessato il quartiere di Ponticelli. I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Poggioreale e della stazione Ponticelli sono intervenuti, poco dopo mezzanotte, in via dei Mosaici, non lontano dall'Ospedale del Mare, dove era stata segnalata l'esplosione di colpi.

In strada sono stati trovati due bossoli calibro 9x19. Non risultano feriti né danni a cose. Sono in corso indagini per accertare la dinamica dei fatti e identificare i responsabili.