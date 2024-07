Due colpi nelle gambe mentre cammina: l'episodio nei pressi della Stazione, mistero sul movente

Sono circa le 21.30 quando al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini arriva un uomo con ferite da arma da fuoco ad entrambe le cosce. Fortunatamente per lui, i proiettili non hanno raggiunto l'osso: i sanitari lo medicano e può tornare a casa con una prognosi di 15 giorni.

Agli agenti del Commissariato di Montecalvario l'uomo ha raccontato che stava camminando in vico Cappella a Pontenuovo, vicino via Cesare Rossaroll e non lontano dalla stazione centrale di Napoli, quando un extracomunitario, senza motivo, gli avrebbe puntato contro una pistola e fatto fuoco.