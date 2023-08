Sparatoria in provincia nella notte: indagano i carabinieri

Una raffica di colpi ha sconvolto la notte di Somma Vesuviana. Alle ore 1.45, i carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Montesanto per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. I militari hanno contato undici i proiettili calibro 9x21. Per fortuna non si registrano feriti, ma solo danni all’auto di un 34enne del posto. Non ci sono feriti. Indagini in corso, per comprendere il movente del gesto e per individuare gli esecutori.