Spari contro la scuola dedicata a Troisi: ripartono i lavori

Riaprirà lunedì 20 maggio il cantiere della scuola intitolata a Massimo Troisi nel quartiere Pianura, zona occidentale di Napoli, dove lo scorso 11 aprile sono stati esplosi colpi di arma da fuoco in un raid sul quale indagano le forze dell'ordine. Il cantiere riaprirà lunedì con la sottoscrizione del Patto antiracket con la locale associazione antiracket Sos Impresa, nata nel 2002 proprio a Pianura. La cerimonia di sottoscrizione del patto avverrà alle ore 10 all’ingresso del cantiere in via Provinciale Napoli 121 alla presenza delle forze dell'ordine, del locale presidio di Libera e delle autorità civili e religiose del quartiere.

Parteciperà, inoltre, una delegazione di insegnanti e giovani studenti della scuola che attendono di rientrare nei ricostruiti locali nei tempi prestabiliti. "È una occasione importante per rilanciare con forza la volontà di difendere l’istruzione e la cultura che rappresentano l’argine più alto contro la violenza, la sopraffazione e la camorra”, dichiara Luigi Cuomo, presidente di Sos Impresa. "Siamo lieti - aggiunge Cuomo - che l'impresa che sta realizzando i lavori in questa scuola abbia deciso di sottoscrivere il Patto antiracket per difendere un lavoro ed un'opera che non dovrebbe essere mai macchiata dall'impronta criminale della camorra e dei delinquenti di qualsiasi tipo".