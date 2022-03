Spari davanti ad una scuola: ferito un 40enne

Sparatoria ieri pomeriggio in via Don Giuseppe Puglisi ad Acerra, a pochi passi da una scuola. Ferito un 40enne, raggiunto fa diversi colpi d’arma da fuoco.

Il ferimento potrebbe essere nato da una banale lite per la viabilità, ma al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Sul caso indaga la Polizia del commissariato di Acerra.

L'uomo è stato soccorso dal 118. Non è in pericolo di vita. Al vaglio degli inquirenti le immagini di videosorveglianza della città per cercare di capire l’esatta dinamica dei fatti.