Spari davanti agli Scavi di Pompei, marito apre il fuoco contro l'ex moglie

Paura per i turisti presenti in zona. Il movente sarebbe di carattere passionale

Spari in via Plinio a pochi metri dagli Scavi di Pompei. Ad aprire il fuoco, poco dopo le ore 12.00, contro il giardino di un ristorante, un uomo giunto in sella ad uno scooter. In fuga i turisti presenti in zona terrorizzati per quanto accaduto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, che hanno confermato che i proiettili utilizzati erano a salve.

Il movente

Secondo quanto appurato dai militari dell'arma non si tratterebbe di un'azione malavitosa, ma di un movente di carattere interpersonale, visto che ad esplodere i colpi verso l'ex moglie (che lavora nel ristorante) sarebbe stato il marito, colto da un raptus di gelosia.

Pochi minuti fa un uomo, probabilmente per intimidire la moglie con la quale si sta separando, ha esploso due colpi di pistola a salve all'interno di un ristorante dove lavora la donna. Il ristorante è in Via Plinio, a due passi dall'ingresso "porta Marina Inferiore" del parco archeologico di Pompei. nessun ferito, nessun danno. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata stanno indagando per rintracciare l'uomo e definire le sue eventuali responsabilità.