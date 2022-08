Serata di fuoco a Scampia. Spari davanti al circolo

Spari nella serata di Scampia. Ieri sera, verso le 21.30, i carabinieri della stazione locale, hanno sentito il rumore di spari di arma da fuoco, mentre percorrevano via Anna Maria Ortese. Le immediate indagini hanno permesso di accertare che, poco prima ignoti avevano, esploso i colpi nei pressi di un circoletto a via Ghisleri. Rinvenute e sequestrate 3 ogive deformate. Indagini in corso per svalere dinamica e movente dell'azione.