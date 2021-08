Spararono a una trans e a due netturbini: denunciati due giovanissimi

I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno deferito in stato di libertà due giovani incensurati, rispettivamente di 18 e 19 armi, per i reati di lesioni aggravate ai danni di due operatori ecologici e di Sara Lopez che nei giorni scorsi sono stati feriti da pallini di plastica sparati con armi ad aria compressa. L'attività di indagine condotta dai carabinieri, coordinati dalla procura oplontina, ha permesso di individuare i due responsabili attraverso la visione di sistemi di video sorveglianza.

Perquisite le rispettive abitazioni ed i veicoli ad essi in uso, sono state rinvenute e sequestrate una carabina ad aria compressa marca Striker-ATSAN calibro 5,5, una replica di mitragliatrice marca IVIP calibro 4,5 a gas, tredici ricariche gas, quarantadue cartucce a salve calibro 9, una confezione di pallini marca ASG e una confezione di piombini marca POLIMAG. Nel corso delle perquisizioni sono stati rinvenuti e sequestrati anche gli indumenti utilizzati dai due giovani per compiere le azioni delittuose notturne. Sono in corso indagini al fine di identificare il terzo complice.

Le parole del sindaco

“Ringrazio la Procura oplontina e i militari dell’Arma per la celerità con la quale sono riusciti ad individuare i responsabili dei gravi accadimenti che si sono verificati negli ultimi giorni – afferma il sindaco Vincenzo Ascione -. Il nostro è un territorio particolarmente complicato, ma non è più la città raccontata da Marco Risi nel film “Fortapasc” o quella della strage di Sant’Alessandro, avvenuta il 26 agosto di 37 anni fa. Ed il merito è soprattutto di magistratura e forze dell’ordine, che in questi anni hanno svolto un lavoro eccellente nella lotta alla criminalità organizzata e a quella comune. La strada è ancora lunga, ma il percorso intrapreso è indubbiamente quello giusto”.