Rione Sanità, prima spara in aria con una pistola a salve e poi minaccia la madre

I Carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 55enne del Rione Sanità.

I militari – allertati dal 112 per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco – hanno trovato l’uomo in vico Cimitile. Il 55enne, in stato di ebbrezza, aveva poco prima esploso diversi colpi a salve con una replica di una pistola utilizzata solitamente dalle forze dell’ordine. I militari hanno tentato di calmare l’uomo all’interno della sua abitazione, ma il 55enne ha afferrato 2 coltelli da cucina puntandoli alla madre.

Deciso è stato l’intervento dei Carabinieri, che hanno disarmato e bloccato l’uomo dopo una breve colluttazione. La pistola a salve – rinvenuta all’interno della camera da letto del 55ennne – e i coltelli sono stati sequestrati. L’arrestato è nelle camere di sicurezza della caserma in attesa di giudizio.