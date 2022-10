Rapina in una nota tabaccheria: esplosi colpi d'arma da fuoco

Verso ora di pranzo in Via Dario Fiore ad Afragola un carabiniere libero dal servizio ha arrestato un uomo che avrebbe verosimilmente tentato una rapina in una tabaccheria. Stando alle testimonianze, sarebbero stati eplosi anche alcuni colpi di arma da fuoco. Sul posto oltre ai carabinieri anche il sindaco di Afragola, Antonio Pannone.

I rapinatori che avrebbero tentato il colpo sarebbero 2, armati di pistola. All’interno della tabaccheria c’era un carabiniere libero dal servizio che ha ingaggiato una colluttazione con i rapinatori. Questi, come detto, avrebbero esploso alcuni colpi d’arma da fuoco. Fortunatamente a salve. Il militare non ha indietreggiato e ha bloccato uno dei malviventi. L’altro è fuggito ma continuano le indagini per rintracciarlo. Stanno medicando il militare e lo stesso arrestato.