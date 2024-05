Sparano con fucile a pompa contro due guardie giurate: vigilantes salvi per miracolo

La tranquillità della notte nei pressi del Museo Nazionale di Napoli è stata squarciata da un colpo di fucile a pompa.

Due persone a volto coperto non hanno esitato a sparare contro l'auto dell'istituto di vigilanza privata Security-Service per farsi consegnare senza resistenza le armi in dotazione dalle due guardie giurate all'interno.

Le guardie giurate sono rimaste illese per puro miracolo.

"Un episodio gravissimo - commenta Giuseppe Alviti, presidente dell'Associazione nazionale guardie giurate particolari - gli uomini della vigilanza privata a Napoli soffrono in modo particolare la recrudescenza della criminalità, sia per gli obiettivi che proteggono sia per l'appetibilità delle armi in dotazione. Napoli purtroppo resta violenta. Dovrebbe essere militarizzata, e lo sostengo da tempo".