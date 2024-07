Notte di sangue, spari durante un tentativo di rapina: ferito un minorenne

I carabinieri sono intervenuti, poco dopo la mezzanotte, presso l’ospedale Pellegrini per un minorenne ferito. Il giovane - 16 anni - si era presentato autonomamente con ferite da colpo d’arma da fuoco.

Da una prima ricostruzione pare che il ragazzino mentre passeggiava a via Ettore Bellini - nel quartiere San Lorenzo - è stato avvicinato da due sconosciuti in sella a uno scooter che in un tentativo di rapina avrebbero esplosos un colpo d’arma da fuoco per poi fuggire.

Il 16enne è stato colpito al piede destro. La vittima si trova ancora ricoverato nel reparto di ortopedia. Il referto recita: “ferita da arma da fuoco al piede destro – ogiva ritenuta’’. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e il movente. I primi accertamenti, in piazza Bellini, hanno dato esito negativo.