Rapina in farmacia: spari tra un vigile urbano e i rapinatori

Rapina con esplosione di colpi di arma da fuoco a Villaricca. Il fatto è avvenuto intorno alle 19 a corso Vittorio Emanuele. Due rapinatori sono arrivati a bordo di uno scooter: uno dei due, armato, è rimasto all'esterno della farmacia a fare da palo, mentre l'altro è entrato e ha cercato di svuotare le casse. Un vigile urbano è stato allertato da alcuni passanti e si è avvicinato alla farmacia, ma il palo lo ha visto e ha esploso un colpo in aria per intimidirlo.

Lo stesso ha fatto il vigile. I due rapinatori sono fuggiti dopo aver portato via circa mille euro. Non risultano feriti. Sono in corso indagini dei Carabinieri della compagnia di Marano e della stazione di Villaricca, che hanno acquisito le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti in zona.