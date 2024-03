Spari nel napoletano in due distinti episodi: indagini in corso dei Carabinieri

I carabinieri della tenenza di Quarto sono intervenuti in via Cupa Lava per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco contro un’auto in uso ad un 24enne incensurato del posto.

Il veicolo era parcheggiato in strada ed è stato sequestrato. Tre i fori di proiettile rilevati nella parte posteriore.

Non si sono registrati feriti. Indagini in corso per ricostruire dinamica e matrice.

I carabinieri della stazione di Varcaturo e quelli del Nucleo operativo e radiomobile di Giugliano sono, invece, intervenuti in via Masseria Vecchia (in località Varcaturo) per un uomo ferito. Sconosciuti avrebbero colpito alla tempia un 35enne, utilizzando il calcio di una pistola. Poi avrebbero esploso un colpo a scopo intimidatorio.

Il proiettile non ha provocato feriti. Indagini in corso dei militari per ricostruire dinamica e matrice.