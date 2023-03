Si spara ancora in città: colpito un 22enne

Poco fa i carabinieri del radiomobile di Napoli sono intervenuti nell’ospedale del mare per una persona colpita da colpi d’arma da fuoco. Da una prima sommaria ricostruzione la vittima, un 22enne del posto, sarebbe stata colpita alla gamba destra da un colpo d’arma da fuoco in un tentativo di rapina finita male da parte di due individui a bordo di uno scooter.

I fatti sarebbero avvenuti in viale della Metamorfosi. Indagini tuttora in corso da parte dei carabinieri di Ponticelli volte a ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

Il ragazzo non è in pericolo di vita