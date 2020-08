Spari in strada a Napoli: trovati bossoli a terra e fori sul muro di un palazzo

Spari in strada a Napoli nella tarda serata di martedì. I Carabinieri della compagnia di Poggioreale sono intervenuti in via Scarpetta, nel quartiere Ponticelli, per diversi colpi di arma da fuoco.

Durante il sopralluogo sono stati trovati 4 fori sul muro di un palazzo. I Carabinieri della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Napoli hanno rinvenuto e sequestrato 6 bossoli calibro 9.

Sull'accaduto sono in corso le indagini dei militari dell'Arma.