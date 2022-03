Paura nella notte, ancora spari in strada: trovati tre fori in una serranda

Paura questa notte a Frattamaggiore dove si è tornato a sparare in strada. I Carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via XXXI Maggio per segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Giunti sul posto, i militari hanno rinvenuto tre fori sulla serranda e sulla porta di ingresso di un’agenzia di onoranze funebri. Le indagini sono affidate ai Carabinieri di Giugliano in Campania.

Uomo ferito durante una rapina

Il comune napoletano, così come l'intera area a Nord di Napoli, ormai è una vera e propria polveriera. Solo qualche sera fa, il 13 marzo, i Carabinieri di Casoria, allertati dal 112, sono intervenuti presso il pronto soccorso di Frattamaggiore per una persona ferita da un colpo d’arma da fuoco.

Dai primi accertamenti è emerso che il ferito stava percorrendo corso D’amato di Arzano a bordo della sua auto quando è stato avvicinato da ignoti per un tentativo di rapina. Gli stessi avrebbero poi esploso alcuni colpi d’arma da fuoco. I militari, giunti sul posto, hanno sequestrato cinque bossoli calibro 7,65 rinvenuti sul manto stradale.