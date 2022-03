Notte di terrore, spari in tre pizzerie situate a poca distanza tra loro

Spari contro tre pizzerie di Frattamaggiore la scorsa notte. I locali colpiti dai raid sono Anema e pizza in corso Durante, Sapureat in corso Vittorio Emanuele e Palapizza in via Vittoria. Danni a vetrate e saracinesche delle pizzerie.

Rilievi di polizia e carabinieri sul posto. Visionate le immagini di videosorveglianza. Colpito anche un autonoleggio.

Ritrovata una Panda carbonizzata ad Arzano, che potrebbe essere collegata alle azioni dei criminali.

Nella giornata di ieri colpi di arma da fuoco anche nella vicina Casavatore in un cantiere edile.