Spari contro una pizzeria all'Arenella: l'allarme

La scorsa notte sono stati esplosi colpi di arma da fuoco contro la serranda di una pizzeria in via Bernardo Cavallino sull’Arenella. È stato il proprietario ad accorgersi del fatto, arrivato sul posto per aprire l’attività. Ha subito chiamato le forze dell’ordine.

Sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli che effettuando i primi rilievi hanno rinvenuto tre ogive deformate.

Il proprietario della pizzeria risulta incensurato. Nessuno è stato ferito, solo la vetrata è stata distrutta. A condurre le indagini sono i carabinieri del nucleo operativo del Vomero.