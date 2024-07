Agguato in piazza, i killer: "Volevamo fare una rapina". Per gli inquirenti invece volevano uccidere

Novità sul raid del 24 giugno scorso in piazza San Vitale a Fuorigrotta. I due centauri A.F. di 18 anni e M.M. di 27 anni, protagonisti degli spari, esplosi ad altezza d'uomo verso due persone, hanno ammesso di aver sparato, ma 'per commettere una rapina' e non per uccidere. Tale versione però non convince gli inquirenti (Squadra Mobile e Dda) e neppure il giudice. Nei confronti due giovani, ritenuti vicini al clan Troncone, il gip Rosamaria De Lellis ieri ha emesso una misura cautelare in carcere, tra l'altro, per tentato omicidio aggravato dalle finalità mafiose sebbene non abbia convalidato il provvedimento di fermo ritenendo insussistente il pericolo di fuga.

Il raid ripreso dalla dash cam

I destinatari dei colpi di pistola sono due persone ritenute appartenenti a una famiglia rivale del clan Troncone, la famiglia Scodellaro, che secondo gli inquirenti si sarebbe affiancata ad alcuni componenti un gruppo criminale del quartiere Fuorigrotta che ha la sua base nel rione Lauro. A incastrare i due autori del raid le immagini tratte dalla dash cam di un'auto che in quel momento transitava sul luogo dell'agguato. Il conducente, accortosi di quello che era appena accaduto, si è recato nel più vicino commissariato e ha consegnato i video, grazie ai quali è stato possibile ricostruire la dinamica dell'agguato. A casa degli indagati sono stati trovati caschi integrali e indumenti simili a quelli che indossavano gli autori dei colpi d'arma da fuoco.