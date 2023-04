In piazza con una pistola si mette a sparare: disarmato e arrestato

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato a Napoli, durante il servizio di controllo, sono intervenuti in piazza Nolana per la segnalazione di un uomo armato che aveva esploso alcuni di colpi d’arma da fuoco. I poliziotti, giunti sul posto, lo hanno visto armeggiare con una pistola ma lo hanno disarmato e bloccato. Oltre all’arma, gli agenti hanno trovato una pistola revolver a salve calibro 38, priva di tappo rosso, con cinque cartucce a salve.

Lo stesso è stato trovato in possesso di una scatola con altre 44 cartucce a salve calibro 9. L'uomo, un 37enne russo è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere, procurato allarme presso l’Autorità e per accensioni ed esplosioni pericolose.