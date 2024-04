Spari tra la folla a Fuorigrotta: ferita una donna

Una donna classe 1974 è rimasta ferita alla gamba sinistra da colpi di arma da fuoco, per ragioni da accertare, a Fuorigrotta in piazza Italia a pochi metri dal parco delle giostrine dei bambini.

Trasportata all'ospedale San Paolo non sarebbe in pericolo di vita. La 50enne non ha precedenti.

Il raid è avvenuto intorno alle 19.00 quando erano presenti in strada molte persone. Indaga il commissariato San Paolo.