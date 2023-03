Spari in pieno giorno, indaga la polizia

Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi nel pomeriggio nel quartiere Pianura a Napoli. La Polizia è intervenuta in via Josemaria Escrivà per la segnalazione dell'esplosione di colpi di arma da fuoco, trovando sul selciato diversi bossoli. Sembrerebbe una classica "stesa" dimostrativa. La Polizia ha avviato le indagini sull'accaduto.

Tra Pianura e Soccavo è in atto una faida di camorra tra il clan Grimaldi e il gruppo Vigilia. Due gli agguati negli ultimi giorni. Il primo mortale, ai danni di Antonio Esposito, 48 anni, freddato in via Torricelli; il secondo, domenica 12 marzo, con il ferimento grave di un 19enne che lotta tra la vita e la morte all'ospedale San Paolo. Non ci sono evidenze, al momento, che collegano i due episodi agli spari di via Josemaria Escrivà, ma gli investigatori non escludono nessuna pista.