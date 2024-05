Colpi d'arma da fuoco verso la porta di un negozio nel cuore di Napoli: indagini in corso

Questa mattina i carabinieri della stazione Borgoloreto e del nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Lavinaio, quartiere Mercato, dove sconosciuti hanno esploso colpi d’arma da fuoco in direzione della porta di un negozio di gadget e abbigliamento sportivo.

Il fatto sarebbe accaduto in nottata. Non si sono registrati feriti. Indagini in corso da parte dei militari per chiarire la dinamica e la matrice dell'evento.